Dois homens são presos por suspeita de estupro contra meninas de 4 anos em Blumenau

na noite desta sexta-feira apósde que eles teriamem Blumenau.A primeira ocorrência foi registrada no bairro, por volta das 19h30min. Segundo o relato da mãe da vítima à, ela havia deixado a filha, uma menina de 4 anos, na casa da avó, e quando foi buscar a menina percebeu que ela estava estranha. Quando perguntou à filha o que havia acontecido, percebeu que ela estava sem a calcinha.A vítima relatou que o, um, tentou passar o seu órgão sexual nas partes íntimas da criança e ainda fez ameaças à menina para que ela não contasse o fato a ninguém. A mãe acionou a Polícia Militar e o homem foi detido por vizinhos até a chegada dos agentes, quando foi preso em flagrante.O outro caso ocorreu no bairro, por volta das 20h45min. Da mesma forma, a mãe de outra menina, também com 4 anos, percebeu a agitação da filha durante o banho e, após questioná-la, a criança contou que, a chamou para brincar o cachorro dele em sua casa e, quando ela estava no local, ele colocou o dedo em seu órgão genital.O agressor também foi preso em flagrante e autuado por. Segundo informação do delegado Bruno Effori, responsável pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau, o agressor já tem uma denúncia contra ele registrada em 2013 por ter dado dinheiro a uma menina de 7 anos para fotografá-la nua.As duas meninas foram encaminhadas aopara o atendimento de protocolo a vítimas de violência sexual. Os dois agressores permanecem neste sábado na Central de Plantão Policial e ainda devem passar por uma audiência de custódia, onde o juiz de plantão irá definir se eles responderão em liberdade ou serão encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau.