Polícia 26/02/2017 | 14h58

Dois homens são presos por violência doméstica no bairro Glória em Blumenau

Os dois estavam alcoolizados e agrediram as companheiras

A Polícia Militar de Blumenau prendeu dois homens no bairro Glória neste sábado acusados de violência doméstica. O primeiro caso foi logo no início do dia, às 5h30min, na Rua da Glória. Uma mulher de 22 anos abordou a viatura da PM na rua e informou que o seu marido, um homem de 30 anos, havia dado tapas nela e tentado a estrangular.



Os policiais foram até a casa e encontraram o homem alcoolizado e agressivo, inclusive se negando a atender os agentes. Ele acabou preso e encaminhado à delegacia.



Mais tarde, outro caso foi registrado no mesmo bairro na Rua Marília. Por volta das 20h, uma mulher de 26 anos comunicou a PM que o seu marido, um homem de 29 anos, estava embriagado e havia quebrado vários objetos dentro de casa e a agredido com socos. A moça estava com hematomas no rosto e um corte na perna. A PM foi ao local e prendeu o homem, que estava alcoolizado e se recusou a obedecer os policiais.