Dois jovens são presos por tráfico de drogas na Ponta Aguda, em Blumenau

Eles confessaram que estavam vendendo maconha para outro rapaz

Dois jovens foram presos pela Polícia Militar de Blumenau nesta terça-feira à noite por tráfico de drogas. De acordo com a PM, eles foram detidos por volta das 22h45min na Rua Cuba, no bairro Ponta Aguda, enquanto vendiam drogas para outro rapaz.



Com um dos traficantes, um jovem de 22 anos, a polícia encontrou 70 gramas de maconha e R$ 108 em espécie. O outro, de 21 anos, tinha cerca de três gramas da droga. Ambos confessaram aos agentes que estavam vendendo a droga para um rapaz de 19 anos. Eles foram conduzidos à Central de Polícia.