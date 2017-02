Polícia 14/02/2017 | 07h43

Duas casas são furtadas em Blumenau durante o dia

Casos ocorreram nos bairros Vila Itoupava e Victor Konder

A Polícia Militar registrou dois arrombamentos em residências de Blumenau durante à tarde desta segunda-feira. O primeiro caso ocorreu no bairro Vila Itoupava, às 15h50min, quando o dono da casa chegou ao local e encontrou a janela quebrada. Foram roubados do imóvel na Rua Max Link três celulares, aparelhos de som automotivo e R$ 50.



Mais tarde, por volta das 18h50min, um morador da Rua Bertolino Ângelo de Souza, no Victor Konder, chegou em casa e encontrou a porta do apartamento aberta. Ela havia sido arrombada e duas televisões e várias peças de roupa foram furtadas.



Nos dois casos a PM fez o boletim de ocorrência e nenhum suspeito foi localizado.