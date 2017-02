Dupla assalta agência dos Correios no Badenfurt, em Blumenau

Polícia 23/02/2017 | 07h33

A agência dos Correios da Rua Werner Duwe, no bairro do Badenfurt, foi alvo de assaltantes nesta quarta-feira em Blumenau. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados invadiram a agência por volta das 14h30min e roubaram uma quantia não informada em dinheiro dos caixas e de clientes que estavam no local.





Eles fugiram em uma moto preta em direção à BR-470. Em buscas, a PM localizou mais tarde a motocicleta estacionada em uma casa às margens da rodovia. A Honda Titan tinha registro de furto e, junto dela, estavam roupas que batiam com a descrição dos assaltantes. O casal dono do imóvel disse que deixou um conhecido estacionar a moto no local, mas que não sabiam onde ele estava. Mais tarde, a PM ainda encontrou em Timbó um rapaz de 20 anos que é suspeito do assalto e foi reconhecido pelo dono da moto como autor do roubo.



Todos os envolvidos foram encaminhados para o posto da Polícia Federal de Itajaí, por se tratar de uma ocorrência nos Correios.