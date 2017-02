Violência 19/02/2017 | 15h39

Em Timbó, homem foge após atirar em ex-marido da companheira

A Polícia Militar de Timbó prendeu um homem por tentativa de homicídio no início da noite deste sábado, por volta de 19h. Segundo a PM, um homem foi até a residência da ex-mulher, no bairro Quintino, para pegar o filho quando teria se deparado com o novo namorado dela. Os dois começaram a discutir quando o suspeito sacou uma arma e disparou um tiro na perna do ex-marido da atual companheira. A vítima se dirigiu até o Hospital Oase com o próprio carro e o suspeito teria fugido. Ele ainda não foi localizado pela polícia.