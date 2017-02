Tentativa de homicídio 14/02/2017 | 08h01

Homem de 27 anos é baleado no caminho de casa em Itajaí

Ele foi atingido por quatro disparos e encaminhado ao hospital

Um homem de 27 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio em Itajaí nesta segunda-feira à tarde. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na Rua Mônica Gizele Elisio, no bairro Cidade Nova, por volta das 14h30min.



A esposa da vítima relatou que estava com o marido andando de bicicleta a caminho de casa quando um homem armado se aproximou e começou a atirar contra eles. O marido dela foi atingido por quatro disparos, um deles na boca, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado com vida ao hospital.



O autor dos disparos não foi localizado e, em checagem policial, foi visto que a vítima da tentativa de homicídio já tinha histórico criminal de roubo, lesão corporal e receptação.