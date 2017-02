Homem de 39 anos é assassinado na Rua Guilherme Poerner, em Blumenau

Segurança 02/02/2017 | 18h51

Um acerto de contas é a possível motivação para o sexto assassinato registrado em Blumenau em 2017. No fim da tarde desta quinta-feira, um homem de 39 anos foi alvejado na Rua Guilherme Poerner, no bairro Passo Manso.



Ele seria funcionário de uma funilaria e foi atingido por um homem em uma moto enquanto trabalhava. O tiro acertou o lado esquerdo do peito e saiu embaixo do braço direito. Familiares da vítima já teriam identificado o autor do homicídio e informado a Polícia Militar. Até as 18h40min, a ocorrência ainda estava aberta.



A Polícia Civil ficará encarregada das investigações a partir de agora.