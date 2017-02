Violência 01/02/2017 | 08h02

Homem é detido após agredir menina de 11 anos em Indaial

Polícia foi acionada pela mãe da menina e companheira do agressor

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar de Indaial nesta terça-feira após confessar ter agredido a enteada. A menina de 11 anos disse aos policiais que havia sido atingida pelo padrasto com um tapa no rosto, ato que o homem acabou confessando.



A PM foi acionada na casa, que fica no bairro Encano do Norte, pela mãe da garota e companheira do agressor. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos e o Conselho Tutelar foi chamado.