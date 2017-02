Homem é preso vendendo objetos furtados no Valparaíso, em Blumenau

Polícia 03/02/2017 | 08h23 Atualizada em

Um homem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira em Blumenau enquanto vendia objetos furtados. Ele estava na Rua do Centenário, no bairro Valparaíso, oferecendo uma TV de 42 polegadas e outros produtos.



De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi abordado por um policial de folga que passava pelo local e suspeitou que os produtos fossem furtados. Ele aguardou até a chegada da viatura da PM, que constatou que o homem tinha a televisão, um celular e três relógios. Com o celular, a PM a conseguiu contato com a dona da casa que havia sido furtada, na Rua Independência, e encontrou a janela do banheiro arrombada.



Uma vizinha que estava cuidando da residência acompanhou os policiais e foi confirmado que os itens que o homem vendia eram da casa, que estava revirada. Os produtos, então, foram apreendidos e o homem levado à Central de Polícia.