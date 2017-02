Segurança 13/02/2017 | 22h24

Homem é vítima de tentativa de homicídio em Blumenau

Um homem de 57 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 15h15min desta segunda-feira. O caso ocorreu na Rua Osvaldo Gomes, no bairro Testo Salto, em Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria se envolvido em uma discussão com outro homem, que então teria ido até a casa dele e retornado com uma arma de fogo. Ele disparou tiros contra o abdômen da vítima, que estava na garagem de casa.



O homem atingido foi conduzido pelo Samu ao Hospital Santo Antônio. Já o suspeito teria fugido em uma moto vermelha e não havia sido localizado até o início da noite.