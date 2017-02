Homem tenta matar a própria mãe com tiro de espingarda no Alto Vale do Itajaí

Crime 15/02/2017 | 08h24

Um homem de 48 anos foi preso em Presidente Nereu, no Alto Vale do Itajaí, por tentar matar a própria mãe com um tiro de espingarda. De acordo com a Polícia Militar de Rio do Sul, que atendeu a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 18h30min desta terça-feira na localidade de Alto Barrinha.



Ao chegar no local, uma senhora de 68 relatou que estava na cozinha de casa quando o filho chegou visivelmente bêbado e atirou nela com uma espingarda. Os policiais foram até a casa e encontraram o homem. Ele foi questionado sobre a arma e disse que não possuía nenhuma, afirmação que foi contestada pela mulher, que entrou na casa na frente dos policiais e indicou onde estaria a espingarda. Os agentes checaram e encontraram a arma sob uma pilha de roupas.



O homem foi preso e, no caminho para a delegacia de Rio do Sul, acabou se debatendo dentro da viatura e se machucando. Ele foi levado ao Hospital Regional e atendido antes de ser encaminhado à delegacia e, mais tarde, ao presídio.