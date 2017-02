Estelionato 10/02/2017 | 08h38

Idosa de 84 anos cai no golpe do bilhete premiado em Rio do Sul

Ela perdeu R$ 1.200,00

Uma idosa de 84 anos caiu no golpe do bilhete premiado em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, nesta quinta-feira à tarde. De acordo com o registro da Polícia Militar, ela percebeu o crime por volta das 15h25min, após já ter perdido mais de R$ 1 mil.



Ela contou que foi abordada por um casal na Rua XV de Novembro, no Centro da cidade, que mostrou a ela um bilhete da Caixa que seria premiado. Sugeriram, então, que ela sacasse algum dinheiro para que dividissem o prêmio. A idosa foi ao banco e sacou R$ 1.200,00. Na sequência, foi com o casal até outro banco para fazer um empréstimo para completar o valor. Ela chegou a pegar o dinheiro, mas quando voltou ao carro para pagar os estelionatários eles já haviam fugido.