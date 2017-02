Segurança 20/02/2017 | 07h27

Jovem é alvo de tentativa de homicídio na Ponta Aguda em Blumenau

Dois tiros foram disparados contra o carro em que ele estava

Um jovem de 19 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio em Blumenau neste domingo. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na Rua Daniel Albertino de Souza, na Ponta Aguda, por volta das 5h.



O rapaz estava dentro do seu carro quando dois homens chegaram perto em uma moto e dispararam dois tiros. Ambos atingiram os vidros do carro e não chegaram a ferir o rapaz. Na sequência, a dupla fugiu e não foi localizada.