Jovem é baleado e some antes da chegada do Samu e da polícia

Em Blumenau 06/02/2017 | 08h56

A Polícia Militar de Blumenau foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Passo Manso neste domingo à noite, mas não encontrou a vítima. De acordo com as informações divulgadas, os agentes chegaram na Rua Elvira Bornhofen por volta das 23h15 e falaram com o padrasto da vítima, que relatou que estava sentado em frente ao condomínio com o enteado quando quatro tiros foram disparados.



De acordo com o relato das testemunhas, dois tiros teriam atingido o rapaz de 18 anos, que foi retirado do local por amigos. Nem a PM e nem o Samu conseguiram localizar o jovem. O IGP foi ao local para fazer a perícia.