Crime 12/02/2017 | 14h22

Ladrão é morto tentando furtar casa em Gaspar

Dono da casa entrou em luta corporal com o assaltante, que acabou morrendo

Um homem foi morto em Gaspar neste sábado à noite após tentar furtar uma casa no bairro Santa Terezinha. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, o ladrão teria invadido a residência achando que não havia ninguém em casa, no entanto, encontrou o proprietário do imóvel no local.



Os dois começaram uma briga e se feriram. Quando o Corpo de Bombeiros e a PM chegaram ao local, o ladrão estava morto com golpes de faca, caído no chão, e o dono da casa, um rapaz de 28 anos, apresentava cortes pelo corpo e estava em estado de choque. Ele foi atendido e não precisou ir ao hospital.



O IGP foi acionado e a identidade do homem morto não foi confirmada pelas autoridades.