Ronda 17/02/2017 | 08h08

Ladrões furtam sacos de cimento e carrinho de mão de obra em Blumenau

Em outra ocorrência, rapaz foi preso com joias furtadas de uma casa

Um trabalhador foi surpreendido ao chegar no canteiro de obras na Rua Christiano Theiss, no Garcia, nesta quinta-feira em Blumenau. O depósito da obra havia sido arrombado e 22 sacos de cimento foram levados. Até um carrinho de mão foi furtado pelos ladrões, que não foram localizados.



Em outra ocorrência, por volta das 13h40min, a Polícia Militar prendeu um suspeito de furtar uma residência na Fortaleza. O homem de 28 anos foi detido pelos próprios moradores com joias que teriam sido furtadas de uma casa na Rua João Julio Vanin. O suspeito, a dona da casa e as joias foram levadas à delegacia.