Materiais para obra de pavimentação são furtados na Velha Grande, em Blumenau

Segurança 03/02/2017 | 08h03

Primeiro foram apenas areia e cimento, depois ferramentas, luzes e na madrugada de ontemum(manta usada na preparação do solo, que mede 5 metros de comprimento e pesa) daSegundo o proprietário da empresa- Obras de Infraestrutura, Mário Jorge de Souza, os furtos de materiais e equipamentos têm sido recorrentes e se tornaram insustentáveis.— O material anoitece e não amanhece. Já chegaram a levar itens que estavam aplicados na obra, simplesmente arrancaram e levaram embora. Pedimos à comunidade que nos informe sobre os furtos. Se o material não retornar, a obra vai ficar parada.— lamenta ao afirmar que não faz ideia do valor de tudo o que já foi levado da obra, que começou no fim de agosto do ano passado.A empresa, com sede em Gaspar, tem mais de três décadas de atuação no Vale do Itajaí é responsável por outras obras em Blumenau, como o Complexo do Badenfurt, na região Norte, e nunca havia passado por problema semelhante.— Já tivemos furtos em obras, mas não desta forma e frequência. Não tem como colocar um vigia noturno cuidando do local, pois o custo da obra fica muito elevado. Pedimos encarecidamente a compreensão e ajuda da comunidade para garantir o andamento da obra — finaliza Souza, ao citar que irá registrar boletim de ocorrência e que não comunicou a prefeitura, pois afirma que os equipamentos furtados são de responsabilidade da empresa.A obra pública de pavimentação asfáltica, incluindo serviços de terraplenagem, drenagem e sinalização viária, na Velha Grande tem recursos assegurados por financiamento da prefeitura de Blumenau com o Badesc.