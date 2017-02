Morre motociclista que se acidentou na Rua 2 de Setembro em Blumenau

Trânsito 03/02/2017 | 07h24

Morreu por volta das 22h20min no Hospital Santa Isabel o adolescente de 17 anos que sofreu um acidente de moto nesta quinta-feira à tarde na Rua 2 de Setembro, em Blumenau. O motociclista estava fugindo de viaturas da Polícia Militar quando furou o sinal vermelho e atingiu um Lifan X60 Talent.



Conforme o motorista do carro à Guarda de Trânsito (GMT), ele estava aguardando o sinal para seguir sentido Via Expressa. Quando o semáforo abriu, ele seguiu em direção à rodoviária, quando foi atingido pela moto.



O motociclista teve diversos ferimentos graves no rosto, braços e pernas e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Santa Isabel. O capacete, segundo a GMT, chegou a sair da cabeça da vítima.



O adolescente tem várias passagens pela polícia e foi abordado pela PM por estar em atitude suspeita. Durante a fuga, ele acabou se envolvendo no acidente.