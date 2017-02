Oito detentos fogem da Penitenciária de Blumenau

Segurança 06/02/2017 | 14h58 Atualizada em

Oito detentos fugiram da Penitenciária Industrial de Blumenau no início da tarde desta segunda-feira. A fuga foi confirmada pela assessoria de imprensa do Departamento de Administração Prisional (Deap).



De acordo com informações preliminares, os presos estariam na mesma cela, na galeria F do bloco B. A fuga teria ocorrido por volta das 12h30min.



Os fugitivos serraram as grades usando uma lima diamantada, que teria o tamanho de uma lixa de unha, de acordo com o diretor da unidade, Cleverson Drechsler, que conversou com o Grupo RBS SC. Segundo o delegado Bruno Effori, responsável pela Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, os detentos que fugiram fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos e foram presos pela DIC no ano passado. Eles seriam responsáveis por explosões em caixas na empresa Altenburg, na Viacredi de Luiz Alves, na Viacredi do Tribess e roubos na Sociedade Recreativa Salto do Norte e no Big.



Um dos fugitivos, Leudivan Nunes, 27 anos, também fugiu do Presídio Regional de Blumenau na fuga em massa ocorrida em janeiro de 2015, quando 28 detentos fugiram da unidade.



Diego Matheus da Silva, 22 anos, um dos detentos fugitivos, já foi recapturado pela polícia. Os outros seis fugitivos são Amarildo da Silva, 35 anos; José Rodolfo Gonçalves Fernandes, 25; Lucas de Siqueira, 41; Claudinei Machado, 24; Fernando Mendes de Paulo, 34; e Tiago de Jesus Godoi, 24.