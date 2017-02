Pancho: Gaspar quer debate sobre a segurança da Penitenciária Industrial de Blumenau

Depois das fugas 21/02/2017 | 08h21

Oito detentos fugiram da penitenciária no começo do mês

Se o povo daqui não se mexe, os vizinhos aproveitam. As ocorrências de fuga e de homicídios nafizeram o sinal vermelho acender não só na cidade-sede, mas também em. É lá que ocorrerá uma audiência pública para discutir o problema e, principalmente, a falta de segurança das pessoas que moram no entorno da estrutura prisional. Lembrando que a penitenciária fica a metros do limite entre Blumenau e Gaspar.A audiência será no dia 2 de março, às 19h, na Capela Santa Catarina, que fica na Rua Vidal Flávio Dias, Belchior Baixo. Foi proposta pelos vereadores Rui Deschamps (PT) e Roberto de Sousa (PDT) e serão convidados representantes do governo estadual, da Polícia Militar, lideranças políticas, empresariais e comunitárias.