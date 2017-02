PM registra cinco assaltos em poucas horas durante a noite em Blumenau

Crime 03/02/2017 | 07h51

A noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta foram movimentadas no setor policial em Blumenau. A Polícia Militar registrou cinco roubos na cidade, tanto nas ruas quanto em estabelecimentos. Em nenhum dos casos o ladrão foi localizado.



O primeiro assalto foi às 18h50min na Rua Bernardo Reiter, na Velha Central, onde o motorista de um ônibus da Viação Piracicabana parou para verificar um pneu que estava murcho e foi surpreendido por dois homens em um Fiat Uno vermelho. Um deles saiu do carro com um cassetete, invadiu o ônibus e roubou R$ 40 do caixa do cobrador. Na sequência, a dupla fugiu de carro.



Mais tarde, por volta das 21h50min, uma mulher de 32 anos acionou a PM na Rua Doutor Pedro Zimmermann, na Itoupava Central, e relatou que foi surpreendida por um homem armado com um revólver que anunciou o roubo e deu uma coronhada na cabeça dela. Ele roubou o celular da mulher e fugiu sem ser localizado. A mulher não se feriu.



Às 22h15min outra pessoa foi assaltada por ladrões armados na Itoupava Norte, na Rua 25 de Julho. Um homem de 66 anos estava em um bar quando dois homens usando capacetes entraram no local e roubaram uma carteira com R$ 800 em espécie e um celular. Na saída, fugiram com o carro da vítima, um Fiat Punto branco com placas de Mafra.



Logo depois, às 22h35min, uma mulher teve o carro roubado na Rua General Osório, na Velha. De acordo com a PM, ela estava estacionada na altura do número 1108 da rua quando foi abordada por três homens encapuzados e armados. Eles ordenaram que ela descesse do carro e fugiram com o veículo, um GM Classic prata. Através das câmeras de segurança de um comércio próximo, a PM verificou que os assaltantes chegaram no local em um Renault Clio prata, que foi abandonado.



Já na madrugada desta sexta-feira, mais um pedestre foi assaltado na Rua Benjamin Constant, na Escola Agrícola. Um adolescente de 14 anos caminhava pela rua quando foi abordado por três ladrões em um Ford Fiesta vermelho. Eles desceram do carro com facas e roubaram do garoto uma mochila com um celular e documentos.