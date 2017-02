Segurança 12/02/2017 | 14h38

PM registra dois crimes durante a madrugada na Rua São Paulo, em Blumenau

Um comércio foi furtado e um pedestre foi assaltado

Dois crimes foram registrados durante a madrugada deste domingo na Rua São Paulo, em Blumenau, no bairro Victor Konder. O primeiro foi um furto em uma floricultura por volta de 0h45min. O vidro do comércio foi quebrado e cerca de R$ 200 em espécie foram levados do caixa.



Logo depois, por volta das 2h, um jovem de 20 anos que caminhava na rua em frente à FURB foi abordado por um motociclista armado com um revólver. Ele o ameaçou e exigiu a carteira e o celular do rapaz. O ladrão fugiu e não foi localizado pela viatura da polícia.