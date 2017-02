Crimes 15/02/2017 | 07h36

PM registra duas tentativas de homicídio em menos de uma hora em Blumenau

Os dois casos ocorreram na Itoupava Norte

A Polícia Militar de Blumenau foi acionada para registrar duas ocorrências de tentativa de homicídio na cidade em menos de uma hora nesta terça-feira à noite. Os casos ocorreram entre 23h e 23h50min no bairro Itoupava Norte. As duas vítimas foram para o Hospital Santo Antônio.



O primeiro crime foi na Rua Soldado Mário Luiz Bertoline, onde o homem atingido informou que estava saindo de um bar quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo, que o atingiu no ombro. O Samu foi chamado para prestar os primeiros socorros e, em relato aos policiais, o homem não soube dizer quem atirou.



Logo depois a PM foi informada que outro homem baleado havia dado entrada no Hospital Santo Antônio para atendimento. No local, a vítima relatou que estava na Rua 1º de Maio em seu carro quando uma BMW branca com dois ocupantes parou ao lado dele e o carona, que estava armado, atirou duas vezes. Um disparo atingiu a coluna, o outro foi de raspão na cabeça.



Nenhum suspeito pelos crimes foi localizado.