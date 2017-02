Ronda 07/02/2017 | 08h49

Polícia apreende 204 quilos de maconha e prende três traficantes em Itajaí

Além da droga, uma espingarda e dois revólveres foram apreendidos

Droga estava em sacos de estopa Foto: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar de Itajaí prendeu três pessoas por tráfico de drogas e apreendeu mais de 200 quilos de maconha em uma ação nesta segunda-feira à noite. A operação iniciou por volta das 20h, quando a Central de Inteligência recebeu informações de que um traficante conhecido como "Pedrinho" estaria negociando uma grande quantia de drogas e armas.



Os policiais foram até o local suspeito e encontraram o rapaz de 18 anos na Rua Antônio Notari, no bairro Espinheiros. Em revista, um revólver com seis munições intactas foi localizado na sua cintura.



Na sequência os policiais foram até a casa do traficante e localizaram um homem de 28 anos e uma mulher de 30. Com eles no imóvel foram encontrados 204 quilos de maconha dentro de sacos de estopa, uma espingarda, um revólver, munições e uma balança de precisão.



Os três foram encaminhados à delegacia e todo o material foi apreendido.