Polícia Civil de Blumenau prende mais dois integrantes de quadrilha que roubava carros de luxo

Operação Taquaruçu 01/02/2017 | 08h56

Deflagrada há cerca de 15 dias pela Divisão de Repressão a Roubos da Polícia Civil de Blumenau com a prisão de quatro pessoas, apreensão de um adolescente e cinco caminhonetes, a Operação Taquaraçu teve mais uma fase essa semana. Comandada pelo delegado Egídio Ferrari, a operação visa desmontar uma quadrilha especializada em roubos e furtos de carros de luxo no Vale do Itajaí. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos essa semana em Blumenau.



O primeiro foi na segunda-feira, de acordo com o delegado, em uma casa na Rua Governador Jorge Lacerda, na Velha, onde a polícia encontrou Eduardo Coimbra. Ele era responsável por parte dos roubos e furtos dos carros e já era foragido do sistema prisional. A partir das informações colhidas na prisão dele, a polícia localizou outra pessoa procurada: Fabiane de Oliveira Rocha, cunhada de Eduardo e responsável por ajudar na logística da quadrilha, verificando se os veículos ainda estavam escondidos e também avisando os comparsas sobre ações policiais. Ela foi detida em casa, na Rua Amazonas, no Garcia, nesta terça-feira. O marido de Fabiane, Edevaldo Jean Mascieszyn, também estava no local e fugiu dos policiais com um carro. Ele é considerado foragido.



Os dois detidos passam por interrogatório e devem ser encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau ainda nesta quarta-feira.