Segurança 07/02/2017 | 13h12

Polícia Civil prende dois suspeitos de assalto em estacionamento de supermercado em Blumenau

Dupla havia roubado um carro no dia 12 de janeiro

Arma utilizada no crime foi encontrada na casa de um dos ladrões Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil de Blumenau, por meio da Divisão de Repressão a Roubos da DIC (Divisão de Investigação Criminal), cumpriu dois mandados de busca domiciliar e de prisão preventiva nesta terça-feira de manhã. Foram presos dois rapazes, um de 20 e outro de 28 anos, suspeitos do assalto à mão armada no estacionamento do supermercado Cooper do bairro Glória, em frente ao Terminal do Garcia, no dia 12 de janeiro.



O assalto foi filmado pelas câmeras de segurança do supermercado e mostra a ação da dupla, que rende a vítima e foge com o veículo. O vídeo rodou pelas redes sociais e acabou ajudando a ação da polícia.



Os investigadores da divisão de roubos identificaram os autores, Julian Rebelo da Silva e Wesley de Almeida, e cumpriram os mandados de prisão nesta terça. De acordo com o delegado responsável, Egídio Ferrari, ambos eram vizinhos e foram detidos em casa, enquanto dormiam, sem oferecer resistência. Com eles, foi encontrado um revólver calibre .22 — arma utilizada no crime — e 11 munições. Eles foram interrogados e confessaram o crime. Ambos serão encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau.