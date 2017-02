Mortadela bolonha 10/02/2017 | 08h58

Polícia prende quadrilha com carga roubada de 27 mil quilos de mortadela em Itajaí

Todos os presos já tinham passagens policiais

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma quadrilha foi presa em Itajaí nesta quinta-feira com carga roubada. Eles estavam em um galpão no bairro Itaipava com uma carreta baú refrigerada com placas de Vila Maria (RS) com registro de furto. Dentro do baú havia uma carga de cerca de 27 mil quilos de mortadela bolonha.



Quatro pessoas foram presas no galpão acusadas do roubo da carga. Todos os homens possuíam passagens policiais por crimes como roubo, receptação, porte ilegal de arma, violência doméstica e até homicídio.



Eles haviam alugado o galpão utilizando documentos falsos. Folhas de cheque no valor de R$ 500 cada foram encontradas com um dos criminosos, que tentava contratar um segundo caminhão para transportar a carga roubada. A carga foi apreendida e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia.