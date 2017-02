Polícia Rodoviária apreende 80 mil maços de cigarro contrabandeados na BR-470

Pouso Redondo 19/02/2017 | 15h40

Dois homens, um de 45 e outro de 36 anos, foram presos na tarde deste sábado em Pouso Redondo. Eles eram os ocupantes de um caminhão Ford F4000 que estava carregado com 80 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai e de um Fiesta, que fazia o serviço de “batedor”. A carga foi localizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 197 da BR-470.



Ambos foram levados à PRF em Lages, onde vão responder por contrabando e por utilização de rádio transceptor sem autorização. Essa foi a terceira grande apreensão em apenas três dias no Estado. Na quinta e sexta-feira, ações que envolveram a Receita Federal localizaram mais de um milhão de carteiras de cigarro e a estimativa é de que o valor dos carregamentos ultrapasse R$ 5 milhões.