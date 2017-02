Quatro pessoas são assaltadas nas ruas de Blumenau durante a quinta-feira

Ronda 10/02/2017 | 08h07

Mesmo com a Polícia Militar nas ruas em Operação Fecha Quartel, quatro assaltos foram registrados durante o dia em ruas de Blumenau. Em um dos casos uma pessoa foi presa.



De acordo com os dados do relatório da PM, uma pessoa teve o celular roubado por um ladrão armado com uma faca às 14h30min no Centro da cidade, na Rua XV de Novembro, e outra teve a carteira com R$ 600 levada por uma dupla de assaltantes na Rua São Paulo, também no Centro, às 17h.



Logo depois, às 17h20min, uma pessoa teve o carro roubado na Rua Philipp Bauler, no Testo Salto. A vítima estava parada com o carro na via quando foi abordada por um ladrão armado, que roubou o carro Chevrolet Cruze prata. A PM fez rondas pela região e obteve a informação de que o ladrão morava em um prédio próximo. Na garagem do residencial, os agentes encontraram o bebê conforto que estava no carro roubado e, no apartamento indicado, uma mochila com os pertences da vítima. Uma mulher de 27 anos que estava no local disse que era namorada do autor do crime, e que ele havia saído. Ela foi encaminhada à Central de Polícia e o suspeito não foi localizado.



Ainda no Testo Salto, um pedestre chamou a polícia à noite, por volta das 23h30min, para relatar que teve o celular roubado. Ele estava na Rua Felipe Hausmann quando foi abordado por dois assaltantes em uma moto.