Policiamento 10/02/2017 | 07h52

Quatro pessoas são detidas pela PM em Blumenau durante Operação Fecha Quartel

31 policiais estiveram envolvidos na ação, que abordou 123 veículos

Foto: Giovanni Silva / Divulgação

A Polícia Militar de Blumenau deflagrou na quinta-feira à tarde mais uma Operação Fecha Quartel na cidade. Ao todo, 31 agentes do batalhão em seis viaturas e duas motos montaram barreiras com foco nos bairros Itoupava Central, Itoupavazinha e Testo Salto. O objetivo era conter o número alto de crimes na região Norte da cidade.



A operação começou por volta das 15h e terminou às 23h, resultando na prisão ou apreensão de três pessoas: uma com mandado de prisão em aberto, outra por adulteração de sinal identificador de veículo, outra por roubo e receptação e uma assinatura de termo circunstanciado por consumo de drogas.



Foram abordados 123 veículos e mais 39 pedestres. Um carro com registro de furto foi recuperado e 50 gramas de cocaína foram apreendidas.