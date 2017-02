Suspeito de estupro no Fidélis é preso pela Polícia Civil de Blumenau

Segurança 09/02/2017 | 21h03

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de ter agredido eno dia 25 de janeiro no bairro Fidélis.A prisão foi feita pelos agentes da. O homem, que já tinha mandado de prisão preventiva em aberto, foi preso por volta das 15h desta quinta-feira.Segundo o que as investigações apontaram, ele teria abordado a vítima e, sob ameaça com uma faca, conduzido a jovem para um prédio abandonado, onde consumou o estupro. Ele também teria espancado e ameaçado constantemente a garota, dizendo que pertencia a um grupo criminoso.A vítima reconheceu o suspeito. Segundo a polícia, ele já tem passagens anteriores por por roubo, mas não quis se manifestar sobre as acusações de agressão sexual. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde vai permanecer à disposição da Justiça.