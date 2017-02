Taxista e passageiro são presos levando drogas em Blumenau

Tráfico 22/02/2017 | 08h59

Um taxista de 39 anos e um passageiro foram detidos em Blumenau nesta terça-feira à noite por tráfico de drogas. Eles carregavam pedras de crack dentro do táxi e foram pegos em flagrante pela Polícia Militar.



A ocorrência começou com uma denúncia anônima que levou os policiais a encontro do táxi na Rua George Fridrich Mordhorst, na Itoupava Central. Foi feita a abordagem e constatado que o passageiro do táxi, um homem de 42 anos, carregava seis pedras de crack. Dentro do carro foi encontrada mais uma pedra.



No celular do motorista havia uma conversa pelo WhatsApp em que o passageiro combinava com o taxista que ele levaria as drogas. Ambos foram encaminhados à Central de Polícia e o táxi foi removido pelo Seterb.