Três homens são presos após perseguição da polícia no bairro Itoupava Central, em Blumenau

Ação 11/02/2017 | 13h52

Três homens foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Itoupava Central, em Blumenau, na manhã desta sexta-feira.



De acordo com informações da PM, em rondas após uma denúncia, os agentes localizaram um veículo Gol vermelho, com placas de Blumenau e registrou de furto. Quando avistaram os policiais, os ocupantes do carro tentaram fugir e abandonaram o veículo na Rua Gustavo Zimmermann. Na sequência eles entraram em um matagem e não foram mais localizados.



::: Leia mais notícias de Segurança



Um segundo veículo, identificado como sendo um Corsa cinza, com placas de Timbó, deu cobertura ao primeiro durante a fuga. O condutor também desobedeceu a ordem de parada da PM e fugiu, abandonando o carro na Rua Carl Dettmer, onde três ocupantes desceram e fugiram a pé.



Os três suspeitos, de 30, 23 e 18 anos, invadiram uma casa, onde foram encurralados e detidos pelos policiais. Com eles foram encontradas 20 gramas de crack, dois revólveres calibres .38 e 22, uma munição calibre .32 intacta, uma balança de precisão e cerca de R$ 670 em dinheiro. Dentro do carro também foi localizada uma televisão 32 polegadas, da qual os suspeitos não souberam dizer a procedência.



Os três foram detidos e encaminhados à Central de Plantão Policial com o material apreendido. O veículo foi removido para o pátio do Seterb.