Ronda 09/02/2017 | 08h13

Três pessoas são assaltadas nas ruas de Blumenau nesta quarta-feira

Todos os crimes envolveram ladrões armados

A Polícia Militar registrou três assaltos a mão armada durante a quarta-feira em Blumenau. As vítimas foram abordadas em ruas da cidade e nenhum suspeito pelos crimes foi detido.



O primeiro caso ocorreu na Itoupavazinha, na Rua Guilherme Jensen, por volta das 7h30min. Um rapaz de 19 anos relatou que saia de uma padaria quando foi abordado por um homem armado, que o ameaçou e roubou a sua moto, uma Honda Titan azul de placas MAH4042, de Ibirama. O assaltante fugiu e não foi localizado.



À noite, a PM atendeu uma vítima na Rua Água Branca, no bairro Água Verde. Um jovem de 19 anos voltava da faculdade quando foi abordada na rua por três ou quatro homens em um Pálio cinza. Um deles desceu armado do carro e roubou o celular da moça.



Mais tarde, às 23h, um homem teve o carro roubado às margens da rodovia BR-470 na Fortaleza. Ele teria parado o carro para checar um pneu quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Eles o renderam com um revólver e roubaram o veículo. Felizmente, cerca de uma hora e meia depois o carro foi localizado na Rua Crista Gieseler Metzner, na Itoupava Norte. O proprietário afirmou que alguns itens haviam sido furtados do interior do carro. Nenhum suspeito foi localizado.