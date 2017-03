Assaltantes armados invadem agência de cooperativa em Ilhota

Crime 07/03/2017 | 15h15

Uma agência da cooperativa Sicoob foi assaltada nesta terça-feira por volta das 10h30min em Ilhota. O crime ocorreu na região do Braço do Baú e envolveu quatro assaltantes armados.



De acordo com as primeiras informações, eles chegaram no local em um carro Vectra e quebraram a porta giratória da agência. O vigia foi rendido e o cofre arrombado. Não se sabe a quantia em dinheiro que foi roubada.



Os assaltantes estavam armados com fuzis e fugiram no carro, que mais tarde foi encontrado pegando fogo em um bananal. Eles teriam continuado a fuga em outro veículo roubado. Nenhum suspeito foi localizado.

(Carro foi encontrado pegando fogo em um bananal)