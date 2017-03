Segurança 09/03/2017 | 08h48

Homem com 33 passagens policiais é preso furtando casa em Itajaí

Ele foi detido com um notebook levado de uma casa arrombada

Um homem de 38 anos foi detido em Itajaí nesta quarta-feira à tarde após arrombar uma casa no bairro São Vicente. De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado em atitude suspeita na Rua Pedro Cristiano de Miranda carregando um notebook. Os policiais o abordaram e, em revista, encontraram no seu bolso uma carteira com documentos de outra pessoa.



O ladrão confirmou que havia furtado uma casa e que trocaria o notebook por drogas. A PM entrou em contato com o dono dos documentos encontrados e foi até a residência, que era na mesma rua, e notou o portão deslocado e a porta arrombada.



O responsável pelo furto foi encaminhado à delegacia. Ele já tinha 33 passagens policiais no histórico, por crimes como furto, ameaça, lesão corporal, receptação e porte ilegal de arma de fogo.