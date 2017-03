Violência 09/03/2017 | 07h37

A Polícia Militar de Blumenau foi acionada nesta quarta-feira à noite para atender uma ocorrência de lesão corporal grave na Rua Belo Horizonte, no bairro da Glória.



Um homem de 47 anos acabou detido após atacar com golpes de facão um outro homem também de 47 anos, que foi atingido na cabeça e no braço. Ele ficou ferido e precisou ser levado ao hospital.



O agressor foi encaminhado para a Central de Polícia. Não se sabe o que motivou a briga.