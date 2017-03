Homem é baleado durante briga no bairro Nova Esperança, em Blumenau

Tentativa de homicídio 06/03/2017 | 07h39

Um homem foi baleado durante uma briga no bairro Nova Esperança, em, neste domingo à noite. A Polícia Militar foi acionada na Rua Carlota Tietjen por volta das 20h50min e conversou com a vítima, que contou que estava tentando separar uma briga entre outros dois homens quando um dos envolvidos sacou uma arma eOs disparos atingiram o homem nas pernas e no braço. O Samu foi acionado e o encaminhou ao Hospital Santo Antônio. Em rondas pela região, a PM encontrou o autor dos disparos escondido em um matagal perto do local do crime. Ele foi levado à delegacia e a arma utilizada não foi localizada.