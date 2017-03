Motorista é detido dirigindo alcoolizado no Vorstadt

Trânsito 09/03/2017 | 07h51

Um motorista de 47 anos foi detido e teve a CNH recolhida nesta quarta-feira emapós ser flagrado dirigindo. De acordo com a Guarda de Trânsito, ele se envolveu em um acidente de trânsito na Rua São Bento, no bairro, por volta do meio-dia.O carro em que ele estava - um Gol com placas de Gaspar - bateu contra um Peugeot 408 com placas de Blumenau. Ninguém se feriu, mas o forte odor de álcool exalado pelo motorista do Gol chamou a atenção dos guardas, que realizaram o teste do bafômetro e comprovaram o estado do homem.