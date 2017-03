Motorista tenta fugir de barreira policial e causa acidente na Itoupavazinha

Blumenau 07/03/2017 | 07h37

Um rapaz de 18 anos foi preso nesta segunda-feira à noite em Blumenau depois de tentar fugir de uma barreira policial e acabar causando um acidente de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, a barreira estava montada na Rua Frederico Jensen, na Itoupavazinha, e por volta das 18h25min o motorista de um Fiat Uno Vivace branco com placas de São José do Rio Preto (SP) desobedeceu a ordem de parada.



::: Leia mais notícias de Blumenau

O motorista tentou jogar o veículo contra os policiais e iniciou uma fuga, saindo em alta velocidade e transitando na contramão e sobre calçadas, até acabar batendo contra uma motocicleta. O rapaz foi detido e confirmaram que ele não tinha carteira de habilitação. O motociclista, um homem de 23 anos, ficou ferido e foi levado ao hospital pelo Samu.