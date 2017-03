Crime 06/03/2017 | 07h49

Mulher é resgatada após passar três dias presa dentro de casa em Indaial

A jovem foi mantida em cárcere privado e agredida pelo companheiro

Uma jovem de 20 anos foi resgatada neste domingo à tarde após ser mantida em cárcere privado por três dias em Indaial. O caso foi atendido pela Polícia Militar da cidade, que foi acionada pela tia da vítima. A garota estava presa no quarto de uma casa na Rua Itajaí, no bairro Rio Morto, desde quinta-feira.



Ela foi encontrada com vários hematomas pelo corpo e relatou aos policiais que o namorado a manteve presa no local enquanto a agredia e ameaçava de morte. Ele ainda teria colocado cadeados nas janelas para evitar que ela fugisse durante a noite. O rapaz de 27 anos foi preso pela PM e encaminhado à delegacia.