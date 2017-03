Segurança 07/03/2017 | 08h54

A Polícia Militar de Blumenau foi acionada nesta segunda-feira à tarde para atender uma ocorrência de assalto à mão armada no bairro Itoupavazinha. Por volta das 15h30min a padaria Ki Pão, na Rua Henrique Mette, foi invadida por dois assaltantes armados.



Eles usavam capacetes e renderam todos que estavam na padaria, enquanto outros dois ladrões esperavam do lado de fora. Foi roubado do local uma quantia não informada pelo proprietário e os assaltantes fugiram.