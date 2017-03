Após denúncia 06/03/2017 | 21h52

Polícia prende homem por tráfico de drogas no bairro Fidélis, em Blumenau

Equipe policial também apreendeu armas e drogas na tarde desta segunda

Foto: Polícia Civil / Divulgação

A equipe da Divisão de Investigação Criminal (DIC) prendeu um homem na tarde desta segunda-feira na localidade da Cohab do bairro Fidélis, em Blumenau. Segundo informações do delegado Egídio Maciel Ferrari, Erlon Bruch foi preso por tráfico de drogas. Um adolescente também foi apreendido pelo mesmo crime e também por posse de arma de fogo.



A polícia chegou à dupla após denúncias da comunidade de que haveria um ponto de venda de drogas na esquina entre as ruas Rodofredo Rangel e Wilhelme Ausleben. Além dos dois suspeitos, foram apreendidas ainda uma pistola calibre 6,35, da marca Beretta municiada com oito projéteis, quatro petecas de cocaína, uma porção de maconha, balança de precisão, facas e giletes utilizadas para cortar a droga, além de pinos de plástico.



Os policiais apreenderam também R$ 1.152 em dinheiro, um notebook, três relógios de pulso, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico, três aparelhos de telefone celular e correntes prateadas.