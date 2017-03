Quadrilha assalta agência da Celesc no Centro de Blumenau

Crime 08/03/2017 | 07h49

A agência da Celesc nafoi assaltada por uma quadrilha na madrugada desta quarta-feira em. De acordo com a Polícia Militar, cinco assaltantes armados invadiram o local por volta das 4h10min.O vigia do local relatou que foi rendido pela quadrilha e, na sequência, o grupo arrombou o caixa eletrônico que fica dentro da agência com um maçarico.que estava lá foi levado, mas a quantia ainda não foi contabilizada.Além do dinheiro, os suspeitos também fugiram em um carro da Celesc. Ninguém foi localizado até o momento.