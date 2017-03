Sete detentos fogem da Penitenciária da Canhanduba, em Itajaí

Sistema Prisional 02/03/2017 | 18h16 Atualizada em

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí fica no bairro Canhanduba

Menos de um mês depois dada, o complexo penitenciário registrou novamente uma falha na segurança. Sete presos fugiram do local nesta quinta-feira à tarde e ainda não foram localizados.O Departamento de Administração Prisional confirmou a informação e, através de nota oficial, disse que "todas as medidas legais e periciais foram tomadas e a Corregedoria Geral da Secretaria de Justiça e Cidadania está no local e investiga as circunstâncias da fuga".De acordo com as primeiras informações divulgadas, a fuga teria acontecido na galeria A do bloco A da penitenciária, em uma cela ocupada por nove detentos. Ainda não se sabe como ocorreu a fuga.Os foragidos são:Alexandro DenkFábio MarcondesJairim Alves GarciaJoceli Prado Da SilvaLucas Pedrinho da RosaSandro Acir BatistaRobson Cordeiro Silvério