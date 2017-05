Adolescente é apreendido sob suspeita de tráfico de drogas em Blumenau 

Segurança 14/05/2017 | 16h31 Atualizada em

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no final da tarde de sábado sob a suspeita de praticar tráfico de drogas no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. Após denúncias, a Polícia Militar localizou o jovem que, no momento da abordagem, estaria portando nove torrões de maconha e três buchas de cocaína, todos embalados.



Também foram encontrados com ele dois cigarros de maconha prontos para consumo, R$ 58 em dinheiro e dois telefones celulares. O adolescente teria informado aos policiais que pratica tráfico na região. Ele foi apreendido e encaminhado à central de Plantão Policial, onde também foram entregues as drogas e outros materiais encontrados pela PM.



A PM também esteve no bairro Vorstadt no início da noite de sábado, por volta das 19h20min, quando abordou dois homens que seguiam em uma motocicleta. O condutor, de 35 anos, e o passageiro, 24, foram revistados e com o carona foram encontradas cerca de 300 gramas de crack. Ao consultar os nomes dos dois homens a polícia também verificou que o mais novo estava foragido da Penitenciária Agrícola da Palhoça. Os dois foram detidos e levados para a Central de Plantão Policial.



Ainda na manhã deste sábado, por volta das 11h30min a PM foi acionada para atender uma ocorrência de tráfico de drogas no condomínio Nascentes 1, na Rua Santa Maria, bairro Progresso. Na chegada da polícia ao local os suspeitos de estarem comercializando as drogas fugiram para os apartamentos. Porém, em buscas na região, a PM encontrou um recipiente de plástico escondido em pneu onde havia duas buchas de maconha e 106 pedras de crack, R$ 10 em espécie e uma faca. O material foi apreendido e entregue à Polícia Civil.