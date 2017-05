Bandidos arrombam caixas-eletrônicos em banco de Rio do Sul

Segurança 20/05/2017 | 10h13 Atualizada em

Bandidos arrombaram cinco caixas-eletrônicos da agência do Banco do Brasil no Centro de Rio do Sul na madrugada deste sábado. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para verificar um disparo de alarme no estabelecimento. No local, os policiais viram que a janela dos fundos estava quebrada e que as câmeras de segurança haviam sido danificadas ou posicionadas contra a parede.



Ainda segundo informações da PM os caixas-eletrônicos foram arrombados com uso de um maçarico. Os bandidos levaram uma quantia de dinheiro não informada até a manhã deste sábado. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.