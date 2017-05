Furto 15/05/2017 | 07h52 Atualizada em

Uma casa foi invadida por ladrões na Rua Garopaba, no bairro Água Verde em Blumenau. O crime foi registrado às 17h deste domingo, quando o proprietário da residência chegou no local e encontrou a porta arrombada.

Da casa os ladrões levaram jóias com valor estimado em R$ 5 mil e fugiram com o carro da família, um Citroen C3 Aircross cinza com placas EYQ-8707.