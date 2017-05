Corpo carbonizado é encontrado em Camboriú

Violência 16/05/2017 | 15h58 Atualizada em

A Polícia Militar de Camboriú encontrou no início da manhã desta terça-feira um corpo carbonizado. O caso ocorreu em uma localidade chamada Cobra Fria, no interior do município.



Segundo a PM, os agentes foram acionados para atender a ocorrência e, chegando no local, se depararam com o corpo jogado no meio da via, totalmente carbonizado. O Instituto Médico Legal e a perícia foram chamados em seguida.



A vítima estava usando uma calça cinza clara, blusa verde musgo, tênis azul da marca Adidas e um relógio da Puma. Entre as cinzas, a PM informou ter encontrado um documento da vara criminal de Balneário Camboriú com um nome, que pode ser o da vítima. No entanto, a identidade do corpo só será confirmada após análise pericial.